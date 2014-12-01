У понеділок депутати обговорять скасування недоторканості

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"Мета зустрічі - домовитися про деталі, що саме має бути написано в законі про скасування депутатської недоторканості. Так, щоб ми подали єдиний закон, що різко підвищить шанси на його швидкого прийняття", - зазначив депутат.

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Він додав, що зустріч буде проходити у відкритому форматі.