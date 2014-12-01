«Народний фронт» та БПП пропонують Садового на посаду першого віце-прем’єра

Про це йдеться у заяві керівництва цих фракцій, розміщений на сайті «Народного фронту».

Зазначається, що "перед новим урядом стоять цілком конкретні завдання - боротьба з корупцією, посилення енергетичної незалежності, реформа політичної системи, економічні реформи, децентралізація та реформа місцевого самоврядування".

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"Для того, аби здійснити необхідні перетворення, до роботи в уряді мають бути залучені люди, які мають відповідний досвід, бачення та авторитет, які довели спроможність здійснювати перетворення. Ми вважаємо, що всі ефективні управлінці в країні сьогодні мають долучитися до творення змін в рамках спільної роботи Кабінету міністрів, президента та Верховної Ради. Вважаємо, що, зокрема, для втілення децентралізації в уряді на посаді першого віце-прем’єр-міністра має працювати міський голова Львова Андрій Садовий, відомий фахівець в цій сфері місцевого самоврядування і якому, разом з партією «Об’єднання «Самопоміч», українці висловили значну підтримку на парламентських виборах", - йдеться у повідомленні.

Так само політичні сили зазначають, що підтримують залучення провідних фахівців, в тому числі і з інших країн, для реалізації реформ в Україні.