Садовий відмовився від посади віце-прем'єра

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Садовий зазначив, що одразу після парламентських виборів він з президентом України Петром Порошенком у присутності прем'єр-міністра Аерсенія Яценюка обговорював можливі призначення до уряду.

"Я чітко повідомив, що моє нинішнє становище виключає це. Тоді всі поставились до цього з розумінням. Я є чинним міським головою Львова, несу повну відповідальність за ситуацію в місті до кінця каденції і не маю на кого її перекласти. У випадку відставки мера контроль над містом отримують депутати, більшість з яких у Львові на сьогодні перебувають у зв’язках та під впливом напівкримінальних структур. Це було б дуже безвідповідально щодо львів’ян та міста, яке є сьогодні дуже важливим для України", - заявив Садовий.

Читайте такожМісцеві вибори потрібно проводити навесні 2015 року – СадовийНатомість, зазначив мер, він пропонує "закріпити статус першого віце-прем’єра в майбутньому уряді за керівником економічного блоку та призначити на цю посаду пані Наталію Яресько, яка є співзасновником компанії Horizon Capital". "Попри те, що вона народилась у США, останні 20 років живе в Україні, є справжнім патріотом країни і чудово знає всі наші реалії", - додав він.

За словами Садового, "Яресько готова розглянути цю пропозицію та взяти відповідальність за міністерства економіки та фінансів".

"Як і раніше, я готовий працювати не лише в рамках міста. Я є віце-президентом Асоціації міст та громад України і темою децентралізації займаюсь не один рік. Моє завдання зараз - аби голос українських громад нова влада чула щодня", - зауважив мер Львова.

Як повідомляв УНІАН, партії «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка» пропонують мера Львова Садового на посаду першого віце-прем’єр-міністра.

"Для того, аби здійснити необхідні перетворення, до роботи в уряді мають бути залучені люди, які мають відповідний досвід, бачення та авторитет, які довели спроможність здійснювати перетворення. Ми вважаємо, що всі ефективні управлінці в країні сьогодні мають долучитися до творення змін в рамках спільної роботи Кабінету міністрів, президента та Верховної Ради. Вважаємо, що, зокрема, для втілення децентралізації в уряді на посаді першого віце-прем’єр-міністра має працювати міський голова Львова Андрій Садовий, відомий фахівець в цій сфері місцевого самоврядування і якому, разом з партією «Об’єднання «Самопоміч», українці висловили значну підтримку на парламентських виборах", - йдеться в заяві «Народного фронту» і «Блоку Петра Порошенка».