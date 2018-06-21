Адвокат Дінзе сьогодні планує зустрітися із Сенцовим – омбудсмен

Також український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що повторно звернулася до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням сприяти її невідкладному візиту в колонію до Олега Сенцова.

Адвокат Дмитро Дінзе сьогодні планує зустрітися з незаконно засудженим в РФ українським режисером Олегом Сенцовим, який голодує в колонії з 14 травня.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала вчора ввечері у Facebook.

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«Зустрілася із адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе, який вночі відлітає до Лабитнангі. Я передала йому листи від Президента України та першого віце-спікера Ірини Геращенко для Олега. Хотіла, звісно, особисто передати, але зустріч поки не відбулась.... на жаль. Адвокат розповів, що він був у Олега два тижні тому. За його словами, на той час він тримався добре. Пив воду, йому робили крапельниці з вітамінами і глюкозою. Примусового годування на той час не було. Але зараз точної інформації про стан здоров’я Олега Сенцова немає. Ми домовилися, що завтра, одразу після зустрічі із Олегом, він зателефонує мені та розповість про те, як він почувається», - зазначила Денісова.

Крім того, український омбудсмен повідомила, що знову звернулася до радника президента РФ Михайла Федотова з проханням сприяти її невідкладному візиту в колонію до Сенцова.

«Це вже повторне звернення, у відповідь на перший мій лист пан Федотов запевнив мене, що докладе максимум зусиль для того, щоб моє відвідування Олега Сенцова відбулося», - додала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення. Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.

15 червня Денісову не пустили в колонію до Сенцова.