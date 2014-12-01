Чиновників Міноборони перевірять на детекторі брехні
На базі Департамента кадрової політики Міністерства оборони України формується підрозділ, який готується до роботи на поліграфі.
Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба відомства.
«Люди, які мають доступ до матеріальних засобів і державної таємниці, повинні пройти через так званий детектор брехні. Це дасть можливість керівнику зрозуміти, що людина є відвертою, працює чесно і результат цієї роботи ми побачимо. Я переконаний, що це допоможе вирішити проблему корупції», - сказав Полторак.
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Раніше повідомлялось, що львівських правоохоронців також чекає тест на чесність. Їх перевірятимуть на детекторі брехні. Із такою ініціативою виступили в обласному управлінні внутрішніх справ. Усі подробиці новації ще узгоджують, але вже відомо — першочергово поліграф чекатиме на вищих міліційних чиновників регіонального рівня.