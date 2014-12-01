Чиновників Міноборони перевірять на детекторі брехні

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба відомства.

«Люди, які мають доступ до матеріальних засобів і державної таємниці, повинні пройти через так званий детектор брехні. Це дасть можливість керівнику зрозуміти, що людина є відвертою, працює чесно і результат цієї роботи ми побачимо. Я переконаний, що це допоможе вирішити проблему корупції», - сказав Полторак.

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Раніше повідомлялось, що львівських правоохоронців також чекає тест на чесність. Їх перевірятимуть на детекторі брехні. Із такою ініціативою виступили в обласному управлінні внутрішніх справ. Усі подробиці новації ще узгоджують, але вже відомо — першочергово поліграф чекатиме на вищих міліційних чиновників регіонального рівня.