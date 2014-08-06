Львівських правоохоронців перевірятимуть на детекторі брехні

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Із такою ініціативою виступили в обласному управлінні внутрішніх справ. Усі подробиці новації ще узгоджують, але вже відомо — першочергово поліграф чекатиме на вищих міліційних чиновників регіонального рівня.

Приклад подав заступник керівника обласного управління кадрового забезпечення МВС Роман Баховський. Він зробив це у студії одного з місцевих телеканалів. При телекамерах, глядачах – відповідав на запитання, які можуть поставити хрест на кар'єрі.

Усе відбулося в прямому ефірі. Жодні маніпуляції неможливі, твердить міліціонер.

Він пояснив, що перш ніж перевіряти на чесність своїх колег, вирішив показати, що і він сам поліграфа не боїться. Тепер подібна процедура чекає на інших львівських правоохоронців.

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"Дуже прикро, що в них є можливість відмовитися. Жодного закону немає, який би зобов'язував проходити цю перевірку. Однак ми будемо складати списки тих, хто відмовився, і будемо далі думати, що робити з тими людьми. Тому що очевидно – якщо людина відмовляється від проходження поліграфу, значить, вона щось приховує", - заявив Баховський.

Проходження поліграфа є виправданим, кажуть фахівці. Обдурити його просто нереально. Скажімо, він точно покаже – брала людина хабарі чи ні.

"Сповільнити хід серця, повністю контролювати своє дихання, інші фізіологічні показники неможливо. Тобто, ми їх не відчуваємо", - твердить фахівець-поліграфолог Олександр Цивінський.

Однак геть не всі ставляться до такого ноу-хау з оптимізмом. Відомий завдяки журналістським розслідуванням Микола Савельєв попереджає про суб'єктивність таких досліджень. Мовляв, вони поза законом і дані з поліграфа розшифровуватиме людина. На думку Савельєва – це можливість для маніпуляцій результатом.

"Я думаю, що міністерство навмисне дало змогу робити ось таку якусь реформу на місці, щоб не треба було вносити зміни в законодавство. Бо якщо вносити зміни у законодавство, проводити реальну реформу, реальне скорочування, тоді в першу чергу треба скорочувати верхівку, яка сидить в Києві. Це надумані служби, служби, які дублюють одна одну", - вважає журналіст.

Чи виправдає себе детектор брехні – чіткої відповід наразі немає. Ініціатори ідеї, міліційні урядники, просять усіх збирати й ділитися компроматом на заплямованих колег. Щоправда, хто перевірятиме самих контролерів – не уточнюють.