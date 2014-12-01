Екс-беркутівця Зінченка залишили під вартою до 25 січня

«Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Печерського суду ... про продовження тримання під вартою Сергія Зінченка залишити без змін, а апеляційну скаргу захисту – без задоволення... Ухвала оскарженню не підлягає», – оголосила колегія суддів, повідомляє Громадське.

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Адвокат підозрюваного пояснював подання апеляції тим, що рішення Печерського суду було «незаконним та підлягає зміні». Зокрема немає свідків того, як Зінченко стріляв, на переконання захисника матеріали справи зібрані слідством з грубим порушенням.

Сам підзахисний просив суд змінити запобіжний захист або взагалі його скасувати, оскільки в момент розстрілів нібито «розмовляв по телефону».