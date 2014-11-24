Суд ще на два місяці продовжив арешт екс-беркутівцю, підозрюваному у розстрілі майданівців (відео)

Печерський районний суд Києва до 25 січня 2015 року продовжив термін тримання під вартою колишнього працівникам спецпідрозділу МВС “Беркут” Сергія Зінченка, який підозрюється у масовому розстрілі людей на Майдані Незалежності в Києві під час акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила суддя Печерського районного суду столиці Тетяна Остапчук.

В свою чергу сторона захисту Зінченка зазначила, що оскаржить це рішення в апеляційному порядку найближчими днями.

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Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 29 вересня залишив без змін рішення Печерського райсуду, який до 25 листопада взяв під варту колишнього "беркутівця" Зінченка, підозрюваного у розстрілах учасників акції протесту на Майдані в лютому цього року.

Пізніше Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання адвоката Зінченка про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.