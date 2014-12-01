Бойовики стріляють з "Градів" за декілька метрів від 9-поверхівок у Донецьку (відео)

21:00, 01 грудня 2014
Політика
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У мікрорайоні "Широкий" у Донецьку сьогодні зняли "Град" бойовиків, що стоїть неподалік від житлових будинків, під час залпу.

Залп з "Граду" зафіксували мешканці багатоповерхівки, що стоїть неподалік, повідомляє 1stvc.

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При цьому установка стоїть за кілька метрів від житлових будинків, а на відео видно мирних жителів, які вийшли у двір.

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