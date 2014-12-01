Євродепутат виступає за рішучіші дії ЄС, якщо не буде досягнуто миру на Донбасі

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Як зазначається, Джанні Піттелла високо оцінив дії та Порошенка з реформування країни та підкреслив важливість втілення реформ, в тому числі економічних, децентралізації влади й ефективної боротьби з корупцією. Євродепутат наголосив на підтримці України.

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Піттелла також заявив про готовність підтримати більш рішучі дії з боку ЄС, якщо участь сторін мирного врегулювання не буде конструктивною." У грудні Рада ЄС розгляне це питання", - повідомив він.

У свою чергу Порошенко подякував Європейському Союзу та Італії за підтримку України заради збереження миру і стабільності в світі.

Сторони також обговорили підготовку до донорської конференції для України.