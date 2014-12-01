ЄС не донор і хоче бачити справжні реформи в Україні - єврокомісар

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Ган заявив за результатами свого візиту до Києва минулого тижня.

"Мій ключовий месидж стосовно фінансової підтримки був про те, що важливо для друзів і партнерів в Україні розуміти та сприймати ЄС не тільки як донора. Ми хотіли б, щоб нас розглядали як свого роду дружнього інвестора. Ми хотіли б отримати щось у відповідь", - сказав єврокомісар.

За словами Гана, Україну теж потрібно розглядати не тільки як отримувача допомоги, але і як "країну, де інвестиції є можливими та корисними".

"Повертаючись до фінансового питання, ми зазначили, що плануємо організувати на початку нового року щось, що продовжують називати "донорською конференцією". Я б хотів у дусі того, що я зараз пояснив, поміняти назву та назвати "конференція реформ". Ще зарано говорити про конференцію інвесторів, але ми повинні говорити про конференцію реформ", - наголосив єврокомісар.

Як сказав Ган, уряд України має надати конкретні пропозиції. "Важливо відповісти на проблеми, які пов'язані з верховенством права, боротьбою з корупцією. Це не тільки про те, щоб ухвалити необхідні законодавчі акти, але виконати їх. Ми повинні бачити результат того, що боротьба з корупцією іде успішно. Це стосується і децентралізації: не тільки домовитися щодо законодавчої основи, але й про виконання. Ми можемо дуже швидко домовитися про конкретну дату тільки на основі дуже конкретних пропозицій, щоб донори (але знову я б хотів говорити про інвесторів), їхали у Київ з чимось у кишенях, базуючись на чітких перспективах можливостей короткотермінової і середньострокової перспективи України", - деталізував він.

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Ган підтвердив, що взяв зобов'язання відвідувати Україну як мінімум кожні три місяці. "Важливо спостерігати та моніторити прогрес і координувати необхідні зусилля. Тому я просив своїх колег визначити деякі короткострокові пріоритети. Якщо ми всі будемо віддано працювати, ми зможемо досягти результату, який потрібний країні. Ми запевнили українських друзів, що ми на їхньому боці, допомагаємо їм, але вони повинні зробити свій політичний вибір, вони повинні показати необхідну волю. Але після цього візиту в мене сумнівів у цьому не має", - сказав єврокомісар.

За його словами, Євросоюз хоче допомогти Україні не тільки фінансово, але й досвідом. Ган переконаний у необхідності проведення в Україні внутрішніх реформ, щоб привернути інвесторів. Серед основних вимог він назвав верховенство права, прозорість, відсутність корупції та незалежність судової системи.