Депутати Матіос і Рудик прийняли присягу у Раді

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що не всі новообрані депутати мали можливість принести присягу на урочистому засіданні 27 листопада.

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Таким чином, на сьогоднішньому засіданні Марія Матіос, яка представляє "Блок Петра Порошенка", і обраний у 198-му окрузі Сергій Рудик, принесли присягу.