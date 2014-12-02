Створення Міністерства інформації є “бомбою уповільненої дії” - Лещенко

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв'ю журналістам у парламенті висловив народний депутат Сергій Лещенко (фракція партії “Блок Петра Порошенка”).

За його словами, вчора на засіданні фракції депутати підтримали рішення щодо необхідності створення Міністерства інформації. При цьому він зазначив, що “троє людей утримались, троє — проти”.

Лещенко зазначив, що може скластися ситуація, що “сьогодні воно (йдеться про Міністерство інформації — УНІАН) буде займатися війною, а завтра воно буде займатися цензурою. Де гарантія, що цього не буде? Сьогодні очолює Юрій Стець, а завтра - Олена Бондаренко. Де гарантія, що після зміни влади воно не потрапить у погані руки?”.

Читайте також"Міністерство правди" таки буде створене, Стець очолить – ЗМІ

Лешенко вважає, що створювати Міністерство інформації «в такій гарячці» не доцільно. За його словами, можна “створити монстра, якого потім ніколи не побороти”.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада радник міністра внутрішніх справ, народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко висловив ідею створити в структурі Кабміну Міністерство у справах інформаційної політики.

На його думку, головним завданням такого міністерства був б захист інформаційного простору України від російської пропаганди і контрпропаганда в Росії, на території тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Геращенко повідомив, що на посаду міністра інформаційної політики обговорювалася кандидатура Юрія Стеця, якого Геращенко описує як "громадянина, який створив «5-й канал», без активної ролі якого і Помаранчевої революції, і Революції Гідності могло б не бути в тому вигляді, в якому вони назавжди залишаться в історії".