Кремлівські провокації чи фальстарт передвиборчої кампанії: журналісти дослідили, хто стоїть за хвилею мітингів в Україні (відео)
Журналісти спробували дізнатись, що означає хвиля протестів, яка останнім часом накрила країну.
Про це розповідається у програмі "Гроші".
19 червня - штурм будівлі Парламенту, 20 червня - сутички, сльозогінний газ та димові шашки в Харківській міськраді, 21 червня - сутички активістів із охороною в будівлі КМДА.
Журналісти проаналізували, що ж відбувається насправді: кремлівські провокації чи фальстарт передвиборчої кампанії в Україні.
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Політологи стверджують, що нещодавні події у Харкові - це боротьба за прихильність мера міста Геннадія Кернеса, лояльність якого так боїться втратити діючий президент. Саме тому на нього спробували натиснути.
Сутички у КМДА, на думку експертів, не мають жодної політичної основи і сталися стихійно.
Натомість штурм ВР 19 червня був вигідним як внутрішнім опозиційним силам, так і зовнішньому ворогу. Проте, експерти зазначають, що це можуть бути і особисті розбірки між Порошенком і Гройсманом. Вони припускають, що таким чином президент хоче показати неспроможність Кабміну керувати ситуацією навколо пільговиків.
Однак, всі збігаються на думці, що виборча боротьба в Україні вже розпочалась і буде вона як ніколи брудною та повною провокацій.