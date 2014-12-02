Свободівці пропонують призначити Іллєнка віце-спікером

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у парламенті повідомив народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Левченко.

“Ми будемо висувати саме Андрія Іллєнка на цю посаду. Тому що ми вважаємо абсолютно неприпустимим те, що зараз пропонуються всі три місця в президії Верховної Ради віддати представникам коаліції”, - сказав Левченко.

Читайте такожСвободівці запропонували Раді ввести для українців новий військовий збір

Він також висловив переконання, що місця у президії чи у комітетах ВР не можна віддавати представникам «Опозиційного блоку».

Депутати також повідомили, що пропонують призначити Левченка на посаду голови Регламентного комітету ВР.