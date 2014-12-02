У Раді розгорівся скандал навколо кандидатури Вощевського на посаду віце-прем'єра

19:35, 02 грудня 2014
Політика
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У Верховній Раді під час розгляду кандидатури від Радикальної партії Валерія Вощевського на посаду віце-прем'єр-міністра виникла сварка.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, представник «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм поставив Вощевському запитання щодо його офіційної біографії, де “є про те, що ви нібито намагалися вкрасти гроші”, а також щодо того, що Вощевський нібито має громадянство Мальти.

У відповідь Вощевський зазначив, що є громадянином України й іншого громадянства не має.

Стосовно іншого питання, він зазначив, що розглядає це як провокацію. Вощевський зазначив, що свого часу був призначений на посаду голови “Укравтодору” і працював на цій посаді тиждень.

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“Я був призначений за квотою Блоку Литвина свого часу”, - сказав він.

“Я відмовився, через три дні була порушена кримінальна справа, і я змушений був піти з посади. Ця справа була закрита буквально через декілька тижнів, тому що жодних підстав для її порушення не було”, - сказав Вощевський.

У свою чергу лідер Радикальної парті Олег Ляшко попросив голову Верховної Ради України Володимира Гройсмана розібратися у цій ситуації, зокрема, щодо розданих депутатам біографій кандидатів на посади в уряд.

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