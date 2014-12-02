У Раді розгорівся скандал навколо кандидатури Вощевського на посаду віце-прем'єра
У Верховній Раді під час розгляду кандидатури від Радикальної партії Валерія Вощевського на посаду віце-прем'єр-міністра виникла сварка.
Як передає кореспондент УНІАН, представник «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм поставив Вощевському запитання щодо його офіційної біографії, де “є про те, що ви нібито намагалися вкрасти гроші”, а також щодо того, що Вощевський нібито має громадянство Мальти.
У відповідь Вощевський зазначив, що є громадянином України й іншого громадянства не має.
Стосовно іншого питання, він зазначив, що розглядає це як провокацію. Вощевський зазначив, що свого часу був призначений на посаду голови “Укравтодору” і працював на цій посаді тиждень.
Читайте такожКандидат в уряд від Радикальної партії хотів вкрасти держпідприємство - біографія
“Я був призначений за квотою Блоку Литвина свого часу”, - сказав він.
“Я відмовився, через три дні була порушена кримінальна справа, і я змушений був піти з посади. Ця справа була закрита буквально через декілька тижнів, тому що жодних підстав для її порушення не було”, - сказав Вощевський.
У свою чергу лідер Радикальної парті Олег Ляшко попросив голову Верховної Ради України Володимира Гройсмана розібратися у цій ситуації, зокрема, щодо розданих депутатам біографій кандидатів на посади в уряд.