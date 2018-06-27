"Почалося": з купола Ради знімають скло (фото, відео)

"Почалося", - прокоментувала фото із куполом Ради Віра Савченко.

На будівлі Верховної Ради почали розбирати купол для ремонту.

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Відповідне фото виклала на своїй сторінці у Facebook стестра нардепа Надії Савченко Віра. На світлині видно, що будівельники зняли скло з купола парламенту.

Раніше повідомлялося, що до кінця літа планують реставрувати купол Верховної Ради. На виконання робіт піде близько 7,5 млн грн, проте терміни на їхнє виконання стислі, тому що треба встигнути до початку сесійних засідань.

Ще в 2013 році в Раді був запланований ремонт купола.