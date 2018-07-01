Ввечері до Батумі вилетить літак, що має забрати з аеропорту групу дітей та дорослих з Миколаєва - МЗС

З Грузії в Україну з учорашнього дня не можуть вилетіти 38 дорослих і 19 дітей.

В авіакомпанії «Браво» запевняють, що ввечері до Батумі вилетить літак, що має забрати групу дітей та дорослих з Миколаєва, які з учорашнього дня перебувають в аеропорту.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Гендиректор авіакомпанії «Браво» щойно повідомив мені, що виліт літака, який мав би перевезти групу дітей з Батумі, планується на вечірній час 1 липня», - сказав Кирилич.

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У коментарі УНІАН Яна Молодай - мама однієї з учасниць фестивалю, яка зараз перебуває в Батумі, - повідомила, що в Україну не можуть вилетіти 38 дорослих і 19 дітей. Серед них дівчинка з травмою, а ще жінка, яка травмувалася вже в Грузії.

Молодай також зазначила, що діти і дорослі з Миколаєва мали вилетіти з Батумі вчора о 14.00 рейсом 4449, але час вильоту переносився кілька разів, і жодних пояснень від авіакомпанії немає.

Натомість начальник управління консульського забезпечення МЗС України Кирилич у коментарі УНІАН повідомив, що український консул в Грузії вживає заходів з урегулювання ситуації з дітьми, які від учорашнього дня не можуть вилетіти з Батумі.

Як повідомляв УНІАН, через затримку рейсів авіакомпанії "Браво" у грузинському місті Батумі "застрягла" группа українських туристів з Миколаєва.

У той же час у Києві тисячі туристів не можуть вилетіти, зокрема до Батумі, з аеропорту "Жуляни" також через затримки рейсів компанії "Браво". Пасажири намагалися з'ясувати причини затримки одного з рейсів у авіаперевізника. Спочатку їм відповідали, що літак зламався, потім - що в компанії виникли фінансові труднощі, а потім взагалі перестали піднімати трубку.