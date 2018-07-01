У Грузії через затримку рейсів у Києві "застрягла" группа українських туристів, серед них - діти та травмовані (фото, відео)

У посольстві України в Грузії туристам сказали, що "нічим допомогти не можуть".

Через затримку рейсів авіакомпанії "Браво" у грузинському місті Батумі "застрягла" группа українських туристів з Миколаєва.

Про це у Facebook написала Ксенія Дубенчук, яка опинилася у числі цих туристів.

"Ось так ось добу ми сидимо в Грузії в аеропорту! Дякую авіакомпанії "Браво", ми Вас довго не забудемо! Ніяких конкретних фактів! Нічого! Ні совісті ні допомоги! Проплатили відпочинок, вилетіти не можемо! Розселення оплачуємо самі. Аеропорт маленький - 20 стільців, сидимо хто на підлозі, діти сплять на валізах! Воду і їжу привезли небайдужі!", - написала туристка.

Вона також розповіла, що посол України в Грузії "нічим допомогти не може".

Як повідомляє видання "Преступности.нет", перший секретар посольства України в Грузії Любомир Король сказав туристам, що фінансування з боку України немає, тому надати ні воду, ні їжу, ні нічліг він не може. У посольстві вийшли на зв'язок з миколаївцями вранці 1 липня, сказали, що "ситуація катастрофічна", але пообіцяли зробити все можливе, щоб допомогти.

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Зазначається, що група миколаївців з дітьми раніше вилетіла на фестиваль до Грузії і повинна була 30 червня повернутися до Києва.

"Виліт повинен був відбутися о 15:30, його перенесли на 19:10, потім ще на півгодини, на годину і т.д. Туристична компанія не відповідає, її сайт, як мені пояснили, заблокований. 19 дітей від року і старше знаходяться в аеропорту з батьками. Літак в Києві підняли і посадили, нібито він несправний. Ніхто нічого не пояснює », - розповіла виданню одна з туристок.

За її словами, серед туристів двоє травмованих: в одного хлопчика зламана нога, а в жінки на нозі рана після операції. Як розповіла сама постраждала, жінка отримала травму під час катання на скутері. Внаслідок поранення у жінки розвинувся некроз і вона потребувала операції. 25 червня їй провели одну операцію, другу повинні були зробити одразу по прильоту до України. Рана продовжує кровоточити, в аеропорту жінці лише змінили антисептичну пов'язку.

Туристи побоюються, що у жінки може розвинутися гангрена, вночі її лихорадило.

Наразі забеспечувати себе їжею та проживанням туристи мають за власний кошт. Ніякої допомоги з боку аеропорту або турфірми немає.

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"Всі туроператори розводять руками, ніхто не може допомогти. Діти голодні вже другу добу, ми розмістилися поруч з аеропортом сьогодні за свої гроші як могли, тому що у багатьох не залишилося коштів. Дзвонимо в авіакомпанію з 18:30, але до сих пір жоден телефон не відповідає. Навіть представника цієї авіакомпанії немає в Грузії », - повідомляє інша туристка Яна Молодай.

У той же час у Києві тисячі туристів не можуть вилетіти, зокрема до Батумі, з аеропорту "Жуляни" також через затримки рейсів компанії "Браво". Пасажири намагалися з'ясувати причини затримки одного з рейсів у авіаперевізника. Спочатку їм відповідали, що літак зламався, потім - що в компанії виникли фінансові труднощі, а потім взагалі перестали піднімати трубку.