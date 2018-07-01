І знову "Браво": у Києві відпочивальники "застрягли" в аеропортах (фото, відео)

У Києві туристи знову не змогли вилетіти з аеропортів. Причина затримання рейсів наразі не відома.

У Києві пасажири знову не могли вилетіти з аеропорту у подорож, оформлену туроператором.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«В аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) знову величезні затримки, літаки авіакомпанії «Браво» не літають. Як стверджує представник авіакомпанії. вони не отримали грошовий транш від туроператорів і їм просто нема за що заправити літак. Зі свого боку туроператор каже, що все сплачено і проблема саме в авіаперевізнику», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "112 Україна", станом на 12:00 на інформаційному табло повідомлялося про затримку семи рейсів.

Кілька тисяч туристів не можуть вилетіти, зокрема, до Анталії і в Батумі.

"Пасажири намагалися з'ясувати причини затримки одного з рейсів у авіаперевізника. Спочатку їм відповідали, що літак зламався, потім - що в компанії виникли фінансові труднощі, а потім взагалі перестали піднімати трубку", - зазначає телеканал.

Раніше одна з пасажирок, яка мала летіти у подорож разом із сином, опублікувала допис, у я кому розповіла про те, як туроператор понад 8 разів впродовж декількох годин переносив час рейсу.

Вона розповіла про те, що тур придбала в туристичного оператора JoinUp, рейс мала здійснювати авіакомпанія BravoAirways.

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Жінка розповіла у Facebook про те, як понад 12 годин близько 200 людей не могли вилетіти за тим самим рейсом, що і вона. час та навіть аеропорти відправлення постійно змінювали, пасажири змушені були очікувати у різних зонах аеропорту Бориспіль, та навіть викликали поліцію. Літак, який зрештою мав здійснити рейс, за півгодини у повітрі повернувся до аеропорту, нібито через поломку, яку намагалися виправити. Жінка зазначає, що на численні дзвінки в турагентство жодної відповіди не отримали, авіакомпанія не вислухала скаргу, відключивши дзвінок.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою українських туристів у Тунісі, заявив, що Міністерство економічного розвитку буде скасовувати ліцензії тих туроператорів, які не виконують свої зобов’язання.

29 червня стало відомо, що з аеропорту Монастір у Тунісі до Харкова вже другу добу не можуть вилетіти близько 300 українських туристів.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія і туроператор не виконують своїх зобов’язань щодо повернення українців додому. Йдеться про авіакомпанію Bravo Airways і туроператора Oasis Travel.

Згодом повідомлялось, що консул України зустрівся з туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу.