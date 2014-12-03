Яценюк заявив, що міністри повинні пройти антикорупційну та люстраційну перевірки
13:35, 03 грудня 2014Політика
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Перевірки мають пройти як міністри, так і всі заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади та державних компаній.
Яценюк може зобов'язати міністрів пройти антикорупційну перевірку / Фото УНІАН
Міністри, їхні заступники та керівники центральних органів виконавчої влади повинні пройти антикорупційну і люстраційну перевірку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.
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"Як міністри, так і всі кандидати, яких ви повинні подати на посади заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, державних компаній, акціонерних товариств та інших суб'єктів, які знаходяться у компетенції уряду, повинні пройти антикорупційну перевірку і люстраційну перевірку", - сказав він.
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