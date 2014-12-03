Яценюк заявив, що міністри повинні пройти антикорупційну та люстраційну перевірки

Міністри, їхні заступники та керівники центральних органів виконавчої влади повинні пройти антикорупційну і люстраційну перевірку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

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"Як міністри, так і всі кандидати, яких ви повинні подати на посади заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, державних компаній, акціонерних товариств та інших суб'єктів, які знаходяться у компетенції уряду, повинні пройти антикорупційну перевірку і люстраційну перевірку", - сказав він.