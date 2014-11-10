Мін'юст почав люстраційну перевірку своїх співробітників
16:00, 10 листопада 2014Політика
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Міністерство юстиції почало люстраційну перевірку своїх співробітників.
У Мін'юсті почалася люстрационная перевірка / фото УНІАН
Про це повідомив заступник міністра юстиції - керівник апарату Ігор Алексєєв.
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"Сьогодні міністр юстиції підписав наказ про проведення перевірки всього апарату Міністерства юстиції", - сказав він.
При цьому Ігор Алексєєв зазначив, що перевірка стосуватиметься також керівництва територіальних органів Мін'юсту.
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