Мін'юст почав люстраційну перевірку своїх співробітників

Про це повідомив заступник міністра юстиції - керівник апарату Ігор Алексєєв.

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"Сьогодні міністр юстиції підписав наказ про проведення перевірки всього апарату Міністерства юстиції", - сказав він.

При цьому Ігор Алексєєв зазначив, що перевірка стосуватиметься також керівництва територіальних органів Мін'юсту.