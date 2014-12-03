ЄС та США хочуть посилювати санкції проти сепаратистів

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій за результатами Ради ЄС-США з енергетичних питань, яка відбулася сьогодні у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Оцінюючи нинішню ситуацію, ми зійшлися на думці про необхідність координувати застосування відповідних режимів санкцій, посилюючи заходи проти сепаратистів, а також щодо політики невизнання, пов'язаної з незаконноюанексією Криму", - зазначається у заяві.

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Крім того, Рада підтвердила, що мають поважатися територіальна цілісність, незалежність і суверенітет України, і підкреслила "свою рішучість допомогти припинити конфлікт в східній Україні та порушення прав населення, що постраждало".

Рада закликала всі сторони "повною мірою швидко і без подальшого зволікання виконувати Мінські домовленості і підкреслила в цьому контексті відповідальність Російської Федерації". "Рада, зокрема, закликає дотримуватися режиму припинення вогню, виведення всіх незаконних та іноземних військ, найманців і військової техніки, а також забезпечити безпеку українсько-російського кордону під постійним спостереженням ОБСЄ", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. В результаті понад 4,3 тис. громадян загинули, близько 10 тисяч отримали поранення, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки.