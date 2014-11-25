Росія відмовилася від планів анексувати Донбас за кримським сценарієм - російський експерт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам у Москві генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.

«Те, що російське керівництво не змогло визнати результати виборів у Донецьку та Луганську (псевдовибори 2 листопада - УНІАН), свідчить, мені здається, про певну логіку. Мені здається, абсолютно очевидно, що не йдеться про приєднання цих територій до Російської Федерації. Я навіть візьму на себе сміливість стверджувати, що зараз не йдеться про реалізацію абхазького, південно-осетинського варіантів», - сказав він.

За словами Кортунова, сьогодні в інтересах Росії зберегти окуповані райони Донецької і Луганської областей в політичному просторі України з багатьох причин.

«По-перше, це дуже дорого - включати їх до складу Росії. По-друге, включаючи їх, треба брати відповідальність за їхнє майбутнє. Там, ви знаєте, що це дуже складні території, там криміналітет, там радикали, і це все увіллється в Росію, в російський політичний простір. Я думаю, що Росія до цього не готова», - зазначив Кортунов.

Водночас російський експерт вважає, що за допомогою так званих «ДНР» і «ЛНР» російське керівництво планує впливати на політичне життя України.

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«Залишаючи їх у складі України за певних умов, Росія отримує важіль впливу. Тобто, ці регіони, якщо вони будуть частиною українського політичного простору, вони будуть впливати і на результати виборів, і на якісь загальні дискусії», - підкреслив він.

Кортунов стверджує, що якщо і були у Кремля плани захопити південний схід України після анексії Криму, то вони вже переглянуті. На його думку, це сталося після того, як у Кремлі стало зрозуміло, що російськомовне населення України не підтримує російську владу.

«Я думаю, що, можливо, колись такі ідеї були після Криму, вже дуже легко і витончено вийшло з Кримом. Але після того, як стало зрозуміло, що проект «Новоросії» не справдився, що навіть російськомовні українці, вони скоріше підтримують свою державу, свою владу, ніж російську, коли це з'ясувалося, мені здається, що ці плани були переглянуті, якщо такі плани існували раніше», - зазначив експерт.

Кортунов упевнений, що ситуація з анексією Росією Криму відбулася «за інерцією», і те, що Росія після анексії Криму не зупинилася, «говорить про те, що, звичайно, було бажання і Крим хапнути, і Україну не втратити».

«Для того, щоб не втратити Україну, треба було ногу просунути у двері, що й було зроблено. Але нога застрягла, на неї тиснуть, і вже боляче, тому це (вторгнення на Донбас), напевно, трохи не додумав», - вважає російський експерт.