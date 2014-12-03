У Києві близько 70 радикалів у балаклавах влаштували акцію протесту біля Будинку уряду

У центрі Києва близько 70 осіб у балаклавах влаштували акцію протесту біля Будинку уряду.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«Сьогодні ввечері після 18:00 біля стели на Майдані Незалежності відбувся збір учасників мітингу. Близько 70 радикально налаштованих осіб у балаклавах рушили з вул. Хрещатик до Будинку уряду», - йдеться в повідомленні.

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За даними міліції, активісти вимагають руйнації корупційної схеми фінансування АТО, належного забезпечення військовослужбовців та люстрації посадовців, які підтримували колишню владу.

«На місці події правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку та проводять з невідомими мітингувальникам профілактичну роботу з метою припинення правопорушення», - зазначається в повідомленні.