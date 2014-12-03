Замміністра енергетики може стати колишній менеджер Курченка - ЗМІ

Про це повідомдяє Українська правда з посиланням на два джерела - топ-менеджера однієї з нафтогазових компаній та чинного чиновника міністерства.

За словами останнього, Дем'янюк 3 грудня зустрічався з новим міністром енергетики та обговорював питання свого майбутнього призначення.

Дем'янюк може зайняти в міністерстві посаду заступника Міненерго замість Ігоря Діденка, призначення якого в березні супроводжувалося скандалом через дві кримінальні справи.

До працевлаштування в групу компаній ВЕТЕК Дем'янюк працював головою Координаційної ради національного проекту LNG-термінал.

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Проект так і не був реалізований, але запам'ятався скандалом з "лижним інструктуром" Хорді Сарда Бонвехі, який від імені іспанської Gas Natural Fenosa підписав угоду з українським урядом.

Також Дем'янюк був генеральним директором "Газекс Україна". Компанії російського олігарха належали пакети акцій кількох українських облгазів. У 2012 році вони були продані Дмитру Фірташу.

Дем'янюк відмовився коментувати своє можливе призначення.