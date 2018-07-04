Присутність миротворців на Донбасі лякає Путіна, оскільки потім вони повинні будуть увійти в Крим - Чийгоз

Тиск на президента РФ Володимира Путіна з приводу агресії в Україні повинен відбуватися в нормандському форматі, вважає заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Президент РФ Володимир Путін боїться розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН через кримське питання.

Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає Цензор.НЕМАЄ.

"Нормандський формат повинен визначити загальний тиск на Путіна. Наприклад, присутність миротворців на сході України лякає Путіна, оскільки наступним етапом вони повинні будуть увійти в Крим", – сказав Чийгоз.

Він також заявив, що після звільнення Сенцова, Росія посадить інших людей.

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"Щоб мене звільнити й Умерова, на наступний день "взяли" ще чотирьох. Ми, звичайно ж, звільнимо ряд ув'язнених, про яких зараз говорить весь світ. Але будьте впевнені, що слідом посадять ще таких людей, які також будуть вести себе гідно в тюрмах і чинити опір", – додав Чийгоз.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що миротворці ООН "перетворяться на мішені", якщо зайдуть на Донбас за пропонованим Україною сценарієм.