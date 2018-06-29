Захарченко пригрозив розстрілювати миротворців ООН, якщо вони зайдуть на Донбас "за українським сценарієм" (відео)

Крім цього він зазначив, що бойовики підтримують пропозицію Росії про розміщення "блакитних касок" тільки на лінії зіткнення і охорону миротворцями місії ОБСЄ.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що миротворці ООН "перетворяться на мішені", якщо зайдуть на Донбас за пропонованим Україною сценарієм.

Про це він заявив під час "прямої лінії", повідомляє в Twitter блогер Necro Mancer.

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"Без узгодження ДНР/ЛНР місія ООН сюди входити не буде. Інакше, якщо вони хочуть увійти за українським сценарієм, вони будуть перетворюватися в мішені. У нас стане на супротивників більше... Чим більше супротивників, тим легше стріляти, цілитися не треба", - заявив бойовик.

Крім цього він зазначив, що бойовики підтримують пропозицію Росії про розміщення "блакитних касок" тільки на лінії зіткнення і охорону миротворцями місії ОБСЄ.

#Захарченко: якщо без нашого дозволу сюди зайдуть миротворці ООН - ми перестріляємо їх pic.twitter.com/YYTgneB9Vi — Necro Mancer (@666_mancer) 29 червня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко відсторонив називає себе "віце-прем'єром уряду республіки" Олександра Тимофєєва ("Ташкента") від керівництва так званою громадською організацією "Оплот Донбасу". Ватажок "ДНР" Захарченко, таким чином, поповнив своє портфоліо ще однією високою посадою".