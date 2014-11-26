Швеція ратифікувала Угоду про асоціацію з Україною

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило у своєму "Твіттері".

Читайте такожУкраїна може одночасно подати заявки на вступ до ЄС і НАТО - Грібаускайте

При цьому крім української угоди, Швеція також ратифікувала аналогічні угоди з Грузією і Молдовою, передає ZN.UA.

Зазначимо, що сьогодні Угоду про асоціацію з Україною ратифікувала Угорщина. Раніше Угоду про асоціацію України з Євросоюзом ратифікували Естонія, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта і Румунія.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європейським парламентом ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ цілком почне діяти після його ратифікації всіма 28 країнами-членами Євросоюзу.