Польща ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС

11:53, 28 листопада 2014
Політика
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Польський парламент ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і Європейським союзом.

Польща ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС / Wikipedia / Olek Remesz

Про це повідомляє "Польське радіо". Зазначається, що відповідний закон підтримали 427 депутатів, тільки один був проти.

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Повідомляється, що вже за кілька годин маршал сейму Радослав Сікорський у присутності посла України в Польщі Андрія Дещиці урочисто підпише прийнятий закон.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада польський сейм одноголосно підтримав ратифікацію Угоди між Україною і ЄС. Крім того, цього ж дня Угорщина і Швеція також ратифікували Угоду про асоціацію України і ЄС.

На сьогоднішній день  сьогодні Угоду про асоціацію з Україною вже ратифікували Естонія, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта, Румунія, Швеція, Угорщина.

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