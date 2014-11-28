Польща ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС
Польський парламент ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і Європейським союзом.
Про це повідомляє "Польське радіо". Зазначається, що відповідний закон підтримали 427 депутатів, тільки один був проти.
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Повідомляється, що вже за кілька годин маршал сейму Радослав Сікорський у присутності посла України в Польщі Андрія Дещиці урочисто підпише прийнятий закон.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада польський сейм одноголосно підтримав ратифікацію Угоди між Україною і ЄС. Крім того, цього ж дня Угорщина і Швеція також ратифікували Угоду про асоціацію України і ЄС.
На сьогоднішній день сьогодні Угоду про асоціацію з Україною вже ратифікували Естонія, Словаччина, Болгарія, Литва, Латвія, Мальта, Румунія, Швеція, Угорщина.