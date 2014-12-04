У мережі з’явилося відео боїв у Грозному

Ролик був знятий оператором телеканалу RT з боку силовиків.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, сьогодні вночі невідомі озброєні люди напали на пост ДПС у Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинуло троє співробітників патрульної служби.

Читайте такожКількість загиблих у Грозному силовиків зросла до десяти

Потім нападники перемістилися в Будинок преси, де розміщуються республіканські газети, інтернет-видання і представництва федеральних ЗМІ.

До ранку загинуло не менш як шестеро осіб, є поранені. У центрі міста було запроваджено режим контртерористичної операції. Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення бойовиків у Будинку преси. Фото з місця подій свідчать, що Будинок преси в результаті боїв повністю згорів, до Грозного введено військову техніку.