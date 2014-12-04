Російські силовики вбили мінімум одного цивільного в ході спецоперації в Грозному - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника охорони будівлі.

«Під час спецоперації загинув директор магазина з продажу офісних меблів, офіс якого розташовувався в Будинку преси. Він задихнувся димом на 9-му поверсі будівлі, де мешкав у готельному номері», - сказав співрозмовник російського агентства. На 9-му поверсі знаходилися кілька готельних номерів, в яких, як правило, селилися заїжджі журналісти.

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Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, сьогодні вночі невідомі озброєні люди напали на пост ДПС у Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинуло троє співробітників патрульної служби. Потім нападники перемістилися в Будинок преси, де розміщуються республіканські газети, інтернет-видання і представництва федеральних ЗМІ. До ранку загинуло не менш як шестеро осіб, є поранені. У центрі міста було запроваджено режим контртерористичної операції. Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення бойовиків у Будинку преси. Фото з місця подій свідчать, що Будинок преси в результаті боїв повністю згорів, до Грозного введено військову техніку.