Депутати Макар'ян, Стеценко і Чижмарь принесли присягу в Раді

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Верховної ради депутати привітали оплесками своїх колег.

Читайте такожБарна, Побер, Куніцин і Кондратюк прийняли присягу народного депутата

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня ЦВК визнала обраними трьох народних депутатів, обраних 26 жовтня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Серед них від партії "Народний фронт" Стеценко (№ 70 в списку), від партії "Блок Петра Порошенка" - Макар'ян (№ 66), від Радикальної партії - Чижмарь (№ 25).

Ці депутати визнані обраними і зареєстровані замість депутатів, призначених на посади в органи виконавчої влади.