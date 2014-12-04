Депутати Макар'ян, Стеценко і Чижмарь принесли присягу в Раді
16:41, 04 грудня 2014Політика
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Народні депутати, обрані від "Блоку Петра Порошенка", Давид Макар'ян, від "Народного фронту" - Дмитро Стеценко і від Радикальної партії - Юрій Чижмарь принесли присягу народного депутата.
Ще три депутати принесли присягу Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Верховної ради депутати привітали оплесками своїх колег.
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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня ЦВК визнала обраними трьох народних депутатів, обраних 26 жовтня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Серед них від партії "Народний фронт" Стеценко (№ 70 в списку), від партії "Блок Петра Порошенка" - Макар'ян (№ 66), від Радикальної партії - Чижмарь (№ 25).
Ці депутати визнані обраними і зареєстровані замість депутатів, призначених на посади в органи виконавчої влади.
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