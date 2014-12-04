У Порошенка анонсували День тиші на Донбасі

9 грудня у зоні АТО має розпочатися День тиші.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося на нараді президента України Петра Порошенка з керівниками силових відомств.

«Учасники зустрічі обговорили виконання поставлених завдань у зоні АТО і визначили заходи, які мають забезпечити виконання Мінських домовленостей щодо Дня тиші, що має розпочатися 9 грудня. На нараді було визначено дальші дії у разі недотримання бойовиками виконання Мінських угод», - повідомили у прес-службі.

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Окрему увагу Порошенко приділив питанню покращення забезпечення ЗСУ бойовою технікою та звільненню заручників з полону.

У зустрічі взяли участь міністр оборони Степан Полторак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, заступник командувача Національної гвардії Микола Балан.