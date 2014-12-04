Полторак: Важко спрогнозувати, як ситуація в Грозному вплине на події в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Національному університеті оборони.

«Нам потрібно самим бути готовими до агресії з боку Росії та терористичних угруповань. Звичайно, це внутрішні справи Російської Федерації, і наскільки вони впливатимуть на ситуацію в Україні, важко спрогнозувати, але я завжди казав і кажу: противник діє так, як ми йому дозволяємо. І сподіватись на те, що там у Грозному щось буде чи в іншому місті, немає ніякого сенсу. Ми маємо готувати свої Збройні сили, які будуть спроможні дати відсіч будь-якому супротивнику. І ми цим займаємось”, - сказав Полторак.

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Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, сьогодні вночі невідомі озброєні люди напали на пост ДПС у Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинуло троє співробітників патрульної служби. Потім нападники перемістилися в Будинок преси, де розташовуються республіканські газети, інтернет-видання та представництва федеральних ЗМІ. У центрі міста було запроваджено режим контртерористичної операції. Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення бойовиків у Будинку преси в Грозному.