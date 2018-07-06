Чергова дезінформація РФ: в СНБО попередили про поширення фейкового листа генконструктора КБ "Луч" Турчинову

В СНБО пояснили, що таким чином Росія хоче скомпрометувати військово-технічне співробітництво між Україною та США.

У Раді національної безпеки й оборони України (РНБО) попередили про фейковий лист, який написано нібито від імені генерального конструктора ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" секретарю РНБО України Олександру Турчинову.

Про це повідомляє прес-служба РНБО. "В деяких електронних ЗМІ розповсюджується фейковий лист Генерального конструктора ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" на ім'я Секретаря РНБО України Олександра Турчинова. Мета цього фейкового документу, сфабрикованого спецслужбами РФ, - скомпрометувати військово-технічне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки",- йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що лист такого змісту ніколи не надходив до РНБО, і ніколи не підписувався Генеральним конструктором ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч". "Цей лист - демонстрація намагання російських спецслужб зірвати співпрацю України зі стратегічними партнерами в питаннях військово-технічного співробітництва. Невипадково цей фальшивий документ з‘явився напередодні зустрічі В.Путіна з Президентом США Д.Трампом", - додали у відомстві.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляв, що генштаб РФ змінив тактику ведення війни на Донбасі.