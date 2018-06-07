Росія змінила тактику війни на Донбасі – Турчинов

Два «армійські корпуси», які є складовими 8-ї армії Південного округу ЗС РФ виконують функції аналогічны тим, які виконували штрафбати під час Другої світової війни.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що генштаб РФ змінив тактику ведення війни на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві.

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«Хочу підкреслити, що змінилась тактика війни на Донбасі, яка реалізується генштабом РФ. Два корпуси, які є складовими 8-ї армії, виконують функції, аналогічні функції, яку виконували штрафбати під час Другої світової війни», - зауважив Турчинов.

«Їхнє головне завдання - ціною власного життя затримати просування наших військ до підходу основних сил», - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, раніше співголова "Правого дела", активіст Дмитро Снєгирьов повідомив, що в Луганську область зайшов підрозділ Збройних сил РФ.