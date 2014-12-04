У Раді створено 3 міжфракційних об'єднання

У парламенті створено 3 міжфракційних депутатських об'єднань: ВО "Свобода", "Крим" та "Закарпаття".

Про це повідомив на засіданні спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Читайте такожУ Раді створили міжфракційне об'єднання «За Харків, за Слобожанщину» Головою міжфракційного об'єднання ВО "Свобода" обраний народний депутат Андрій Іллєнко (позафракційний). Міжфракційне депутатське об'єднання "Крим" очолив народний депутат Олексій Гончаренко. Також Володимир Гройсман оголосив, що головою новоствореного міжфракційного депутатського об'єднання "Закарпаття" обраний Валерій Пацкан.

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