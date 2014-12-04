У Раді створили ще одне міжфракційне об'єднання

Його керівником обрано народного депутата Валерія Куліча (фракція партії “Блок Петра Порошенка”).

Читайте такожУ Раді створили міжфракційне об'єднання «За Харків, за Слобожанщину»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Сьогодні, 4 грудня, у Раді вже було створено 3 міжфракційних об'єднання. Це ВО "Свобода", "Крим" та "Закарпаття".