Головами 5 комітетів ВР стали фігуранти антикорупційних розслідувань - Чесно

Про це повідомляє Рух "Чесно".

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ярослав Дубневич очолив Комітет з питань транспорту та зв’язку. Про його імовірну причетність до корупційних схем на "Укрзалізниці" нещодавно повідомляли журналісти програми "Наші гроші".

Крім того, фірми братів Дубневичів неодноразово були помічені в участі у конкурсних торгах з фіктивною конкуренцією.

Комітет з питань соціальної політики та праці відійшов Людмилі Денісовій з "Народного фронту". Пов’язана з нею компанія ТОВ "Медіа фільм" начебто отримувала частину прибутків від оплати посередницьких послуг Спецоператора звітності.

У 2009 році Державна податкова адміністрація змусила платити за ці послуги всіх підприємців, які складали звітність в електронному форматі.

Сергій Пашинський із Народного фронту став головою Комітету з питань національної безпеки і оборони. У 2010 році він начебто сприяв рейдерському захопленню фабрики "Житомирські ласощі".

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Миколі Мартиненку, також депутату від "Народного фронту", дісталась посада голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

За матеріалами газети "День", у часи перебування на посаді прем’єра Віктора Ющенка компанія "Бринкфорд", пов’язана з Мартиненком, стала основним оператором НАЕК "Енергоатом" у роботі з векселями, здійснювала постачання ядерного палива на українські АЕС, а також відправляла відпрацьоване паливо на переробку в Росію.

За інформацією видання, після оплати поставок на 250 млн. доларів на українські АЕС реально було доставлено палива лише на 50 млн. доларів.

Крісло голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму посів Артур Палатний з "БПП".

За даними розслідування Slidstvo.info, Артур Палатний є власником стриптиз-клубу "Ріо" в Києві. Клуб було звинувачено у несплаті податків на суму близько 2 млн. грн., однак справу закрили, оскільки прокурор відмовився підтримувати державне обвинувачення.

Також, за матеріалами розслідування, в 2013 році у клубі "Ріо" було знайдено велику партію алкоголю без акцизних марок, проте 4 березня 2014 році слідчий відмовився продовжувати розслідування, оскільки алкоголь начебто належав не клубу, а третій особі.

Як відомо, раніше двоє фігурантів антикорупційних розслідувань отримали посади в уряді.

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Валерій Вощевський став віце-прем’єром, а Павло Петренко очолив Мін’юст.

Рух "Чесно" зазначає, що не підміняє правоохоронні органи та суди і не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину, а робить оцінку кандидатів на підставі даних антикорупційних розслідувань, оприлюднених у відкритих загальнодоступних джерелах.

"Таке оціночне судження може не збігатися з офіційними рішеннями та висновками державних органів", - зазначили в організації.