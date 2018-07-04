Мало "побєдобєсія": російський блогер пояснив, навіщо Путіну українські міста у назвах частин ЗС РФ

Україні слід продовжувати зміцнювати Збройні сили, вважає російський блогер і фінансист Слава Рабинович.

Російський блогер і фінансист Слава Рабинович вважає, що перейменування російським лідером Володимиром Путіним військових частин РФ на честь українських міст можна назвати незграбною провокацією.

Як сказав Рабинович виданню "Апостроф", Україні слід продовжувати зміцнювати Збройні сили - це буде найкращою відповіддю на будь-які ініціативи Кремля.

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У цьому указі є привласнення так званих історичних назв не тільки з українськими містами. Тому неможливо це рішення розцінювати як хімічно чисту провокацію проти України. З одного боку, це, природно, провокація, але вона незграбно завуальована. І, звичайно ж, рішення і для внутрішньої аудиторії: в Кремлі думають, що вбивають одним ударом двох зайців.

А взагалі все це можна назвати дуже просто, тільки, на жаль, нецензурним словом...

"Побєдобєсія" на 9 травня нам мало. Пам'ятників Сталіну і преклоніння перед ним нам мало. Потрібно вигадати щось зовсім сумне. Це сталося в той же день, коли навіть прикремлівський ВЦВГД (Всеросійський центр вивчення громадської думки, - ред.) опублікував дані про те, що приблизно одна третина всіх молодих людей в Росії хоче емігрувати з країни. Це все, що потрібно знати про реальний стан справ. З поправкою на те, що це ВЦВГД, і, ймовірно, реальні цифри - це те, що емігрувати хочуть дві третини молодих людей Росії.

На такі рішення України слід реагувати найактивнішим чином: з приводу такого роду провокацій Росії покрутити пальцем біля скроні і продовжувати щодня зміцнювати ЗСУ.