В Україні сьогодні набув чинності закон про нацбезпеку

У законі, зокрема, визначаються основні цілі політики, покликані забезпечити суспільству і кожному окремому громадянинові захист від загроз.

Сьогодні, 8 липня, в Україні набув чинності новий Закон "Про національну безпеку".

Закон був оприлюднений у парламентській газеті "Голос України" 7 липня і починає діяти з наступного дня після його опублікування.

Так, законом визначені основні принципи української національної безпеки, а також основні цілі політики, покликані забезпечити суспільству і кожному окремому громадянинові захист від загроз.

Крім того, текст закону визначає та розмежовує повноваження різних державних органів у сфері безпеки і оборони, а також створює базу для інтеграції органів державної влади і держструктур, які працюють у сфері безпеки, з силами безпеки і оборони. Закон визначає систему командування, координації і контролю сил безпеки і сил оборони, і вводить в якості основного принципу планування комплексний підхід, який гарантує дотримання демократії і громадський контроль над органами сфери національної безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про національну безпеку України».

Законом, зокрема, визначено принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів України названо: інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Євросоюзі та в НАТО; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.