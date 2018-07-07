США про новий закон про нацбезпеку: сприятиме західній інтеграції України

У Держдепі зазначили, що реалізація положень прийнятого закону сприятиме західній інтеграції України.

США вітають новий Закон України "Про національну безпеку", який був прийнятий Верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Петром Порошенком 5 липня.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, опублікованому на сайті відомства.

"Закон відповідає західним принципам і дає основу для збільшення взаємодії українських збройних сил із НАТО", - йдеться в повідомленні.

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У Держдепі також зазначили, що реалізація положень прийнятого закону сприятиме західній інтеграції України.

"Сполучені Штати готові продовжувати підтримувати реформи в області оборони й безпеки в Україні, щоб зміцнити спроможність України захищати свою територіальну цілісність", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада прийняла закон «Про національну безпеку України». 5 липня президент Петро Порошенко підписав цей документ.

Законом, зокрема, визначено принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів України названі: інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; членство в Євросоюзі і в НАТО, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.