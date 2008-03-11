Брюссель хоче бачити Ющенка в компанії Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко ще не прийняла рішення, чи буде вона супроводжувати Президента Віктора Ющенка під час його майбутнього візиту до Брюсселя. Остаточне рішення з цього приводу буде ухвалено після того, як будуть проведені консультації з Секретаріатом Президента.

Як передає "5 канал", Ю.Тимошенко вже одержала офіційне запрошення відвідати Брюссель разом з В.Ющенком. При цьому в документі 6 разів вказується, що в бельгійську столицю запрошуються саме обидва керівники української держави.

Зараз група фахівців вже здійснює підготовку до візиту Президента України до Брюсселя. В.Ющенко відвідає Бельгію 13 березня.

Нагадаємо, кілька днів тому прем`єр Ю.Тимошенко відвідала Брюссель для участі в конференції "Жінки: стабілізуючи небезпечний світ", на яку приїхали більше 50 жінок-лідерів країн світу.

ЛігаБізнесІнформ