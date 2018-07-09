Комітет ПА ОБСЄ підтримав проект резолюції про порушення прав людини в Криму - Чубаров
У Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтримали проект резолюції про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.
Про це в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.
Читайте такожУ Путіна вважають, що анексія Криму не має заважати пошуку "точок дотику" США і Росії
"Комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань щойно підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "Тривале порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", представленої делегацією України", - заявив він.
Чубаров зазначив, що проект резолюції було підтримано 35 голосами, 9 проголосували проти і 7 утримались.
"Дорога до ухвалення зазначеної резолюції на пленарному засіданні ПА ОБСЄ, яка відбудеться післязавтра, відкрита...", - підкреслив Чубаров.