Комітет ПА ОБСЄ підтримав проект резолюції про порушення прав людини в Криму - Чубаров

13:55, 09 липня 2018
Політика
125 0
Чубаров повідомив, що комітет ПА ОБСЄ підтримав проект резолюції про порушення прав людини в Криму / фото УНІАН

У Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтримали проект резолюції про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

Читайте такожУ Путіна вважають, що анексія Криму не має заважати пошуку "точок дотику" США і Росії

"Комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань щойно підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ "Тривале порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", представленої делегацією України", - заявив він.

Чубаров зазначив, що проект резолюції було підтримано 35 голосами, 9 проголосували проти і 7 утримались.

"Дорога до ухвалення зазначеної резолюції на пленарному засіданні ПА ОБСЄ, яка відбудеться післязавтра, відкрита...", - підкреслив Чубаров.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Рефат Чубаров#ПА ОБСЄ#резолюція ПА ОБСЄ#порушення прав людини у Криму