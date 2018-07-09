Росія здійснює «повзучу» анексію виключної морської економічної зони України – командувач ВМС

За словами віце-адмірала Ігоря Воронченка, в Азовському та Чорному морях склалася дуже напружена ситуація.

Російська Федерація продовжує анексію виключної морської економічної зони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі під час церемонії відкриття міжнародних військово-морських навчань «Сі Бриз-2018» (Sea Breeze-2018) заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Ігор Воронченко.

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«Зараз в Азовському і Чорному морях склалася дуже напружена ситуація, і з боку Російської Федерації здійснюються заходи, які паплюжать усі норми і принципи міжнародного морського права. Відбувається подальша «повзуча» анексія нашої виключної морської економічної зони», - наголосив Воронченко.

Він також висловив глибоке здивування з приводу того, що один із депутатів Держдуми РФ зацікавився навчаннями «Сі Бриз-2018». У зв'язку з цим Воронченко зазначив, що навчання були заплановані заздалегідь, усі про це знали і розуміли, які завдання будуть під час них виконуватися. Водночас, Україна - незалежна держава, й іншим необхідно з цим рахуватися, а також керуватися принципами і свободами цивілізованого світу.

«Не потрібно керуватися принципами царя Петра Першого або імператриці Катерини. Потрібно розуміти, що зараз - не 18-е століття, а 21-е століття, і весь світ живе іншими нормами. Азовське і Чорне моря - не внутрішні озера Російської Федерації, і диктувати нам якісь свої позиції і рамкові умови не варто», - акцентував віце-адмірал.

Він додав, що Україна добре знає, як реагувати на виклики, і висловив упевненість у тому, що всі завдання навчань, мета яких - підтримка безпеки і миру в Чорноморському регіоні, будуть виконані з честю і гідністю.

У свою чергу керівник навчань від США - командир тактичної об'єднання «65» Шостого флоту ВМС США, капітан 1 рангу Метью Лиман на брифінгу, присвяченому «Сі Бриз-2018», відповідаючи на питання про загрози з боку РФ, зазначив, що для США - це «рутинна операція».

«Ми постійно присутні в Чорноморському регіоні. Нічого нового для США немає. Ми запрошені брати участь, як у територіальних водах України, так і в міжнародних водах. Як і завжди, будемо поводитися професійно. І чекаємо від усіх учасників Чорноморського регіону такої самої поведінки - безпечної і професійної», - сказав Лиман.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні стартують міжнародні військові навчання «Сі Бриз-2018» (Sea Breeze-2018). У них візьмуть участь представники Болгарії, Великої Британії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Норвегії, Румунії, Польщі, США, Туреччини, Швеції, Індії, ОАЕ і Молдови.

Навчання пройдуть з 9 по 21 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря.

Україну представлятимуть близько 30 кораблів, катерів (не тільки ВМС ЗС України, а й прикордонних), авіаційна техніка і приблизно півтори тисячі військовослужбовців. Крім ВМС України і Шостого флоту США, в маневрах візьмуть участі кораблі, субмарина і підрозділи країн-членів НАТО та учасників програми «Партнерство заради миру».

Довідка УНІАН. Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» проводяться щорічно з 1997 року відповідно до «Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України» від 1993 року. Вони проводяться з метою підготовки та нарощення бойової готовності ВМС України на двосторонній основі, але є відкритими для інших країн.