Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що її уряд працюватиме багато років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: назустріч спільним викликам” в Брюсселі.

«Ми впевнені, що наш уряд працюватиме багато років, хоча зараз розповідають щодня, що там (в Україні - УНІАН) нестабільно і завтра-післязавтра – відставка уряду», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що її уряд знає, що «перед ним – дійсно багато років роботи», проте при цьому не забуває, що за 17 років середня тривалість роботи урядів в Україні склала 10 місяців.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що щодня вона фіксує результати роботи свого уряду. Також прем`єр висловила впевненість в єдності демократичних сил в Україні, зокрема, Президента, уряду і парламенту, а також в тому, що Україна в перспективі стане членом Європейського Союзу.