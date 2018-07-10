VIP-відпустка: депутати розповіли, куди поїдуть відпочивати влітку (відео)

Гаваї, Бора-Бора, Монако - куди цього літа поїдуть відпочивати народні депутати, дізнавалися журналісти.

Нардеп Андрій Мірошник у розпал засідання Ради обирає елітний тур на Мальдіви вартістю у десять тисяч євро. Якщо Мірошнику минулорічні фото коштували мандата, Дмитро Добкін за поїздку вартістю у 135 тисяч євро відбувся лише переляком.

Як влаштувати відпочинок мрії та чим здивувати еліту – журналісти програми "Гроші" розповіли про канікули депутатів.

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Питання про відпочинок, як зазначають журналісти, відверто дратують деяких народних обранців, серед яких Максим Поляков та Михайло Добкін. Дехто каже, що відпочивати не буде. А хтось присягається подорожувати лише Україною: наприклад, Сергій Каплін, планує поїхати в Одесу, Херсон, Миколаїв; Андрій Тетерук - в Одеську область; Володимир Парасюк - у Карпати.

Дехто відверто розповідає про свої закордонні літні плани: нардеп Андрій Кіт планує в серпні відпочити у Хорватії; Антон Кіссе - у Греції; Руслан Сидорович теж планує поїхати до Греції.

Є серед депутатів і справжні мандрівники, які об'їздили півсвіту, серед яких і Андрій Лозовий. Олена Сотник відмітилася у Португалії, Туреччині, Хорватії, Франції. Правда, каже, що все це було по роботі.

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко підтвердив, що дійсно декілька днів відпочивав разом із родиною на травневі свята у Туреччині. "Ні, не знімав і не знімаю жодних вілл за 3 тисячі євро на добу. Суцільна дурість арендувати номери такої вартості. Зупинилися у номері з виходом до басейну, що підтверджується ваучером, фото якого додаю спеціально для автора "псевдорозслідування", - заявив він.