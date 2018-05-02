Міністр юстиції Петренко прокоментував дорогий відпочинок у Туреччині (фото, відео)

Міністр Петренко наголосив, що вартість відпочинку у Туреччині буде зафіксована у його декларації за 2018 рік.

Міністр юстиції Павло Петренко підтвердив, що дійсно декілька днів відпочивав разом із родиною на травневі свята у Туреччині.

"Зупинилися у готелі Maxx Royal Kemer", - пише на своїй сторінці у Facebook український урядовець.

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"Ні, не знімав і не знімаю жодних вілл за 3 тисячі євро на добу. Суцільна дурість арендувати номери такої вартості. Зупинилися у номері з виходом до басейну, що підтверджується ваучером, фото якого додаю спеціально для автора "псевдорозслідування", - заявив Петренко.

За його словами, вартість таких номерів визначена на сайті готелю в режимі онлайн. Для прикладу він показав скріншот, на якому зазначено вартість 4 днів відпочинку, який пропонується готелем на кінець травня в категорії номеру, де проживала родина міністра юстиції.

"Купували ми їх дешевше, оскільки бронювали заздалегідь", - стверджує глава Мін'юсту. Також він додав, що його декларація дозволяє йому провести кілька днів відпочинку разом з рідними в Туреччині.

Раніше екс-заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов заявив, що міністр юстиції Павло Петренко живе у віллі Royal beach у Туреччині вартістю 3 тисячі євро за добу в готелі Maxx Royal Kemer Resort.