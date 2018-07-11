Для миру в Україні потрібні переговори в Будапештському форматі та потужна армія - Тимошенко

17:10, 11 липня 2018
Політика
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photo by Alexander Prokopenko

Про це Юлія Тимошенко наголосила під час зустрічі депутатів фракції «Батьківщина» з ветеранами та воїнами АТО з 57-ї окремої мотопіхотної  бригади, яка була сформована на базі батальйонів «Батьківщина» та «Рух опору», створених у 2014 році за ініціативою Юлії Тимошенко у відповідь на військову агресію з боку Росії.

«Ми хотіли б поговорити з вами про те, які виклики стоять перед країною, щоб сформувати потужну, озброєну армію із забезпеченими всім необхідним воїнами», – сказала вона, передає прес-служба Батьківщини. 

Лідер «Батьківщини» зазначила, що Україні дуже потрібна перемога, бо без завершення війни «важко налагодити життя в нашій країні».

«З одного боку йде війна, з іншого – країну вбиває корупція та непрофесійне керівництво. Дуже важко в таких умовах будувати країну та рухатися вперед. Нам потрібен мир і цього миру треба досягати дипломатичним шляхом на базі Будапештського меморандуму та створенням в Україні потужної, озброєної армії, яка здатна захистити кордони і припинити війну», – заявила політик.

Вона зазначила, що «Батьківщина» пропонуватиме суспільству не лише стратегію миру, а й механізми для побудови сильної армії: «Наша команда багато зробила для того, щоб відпрацювати бачення того, як треба здобувати мир і повертати Крим та Донбас».

Політик вважає символічним те, що зустріч із ветеранами та воїнами АТО відбувається в день саміту НАТО, адже «сьогодні вкрай важливо, щоб Україна крок за кроком посіла гідне місце поруч із тими державами, які мають найпотужнішу систему колективної безпеки».

«Я глибоко переконана: якби тоді, коли ми здавали ядерну зброю, нас прийняли до НАТО – ми би мали принципово іншу армію, у нас не було б війни, ми були б сильними, як всі інші учасники системи колективної безпеки НАТО», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер партії висловила впевненість в тому, що потужна українська армія — це необхідна умова повернення миру в Україну та перемоги над російським агресором.

Юлія Тимошенко запропонувала військовим надавати пропозиції до проекту нового контракту військовослужбовця, над яким вже працює команда «Батьківщини».

«Такий контракт має бути найкращим з точки зору гарантій, підходів до забезпечення кожного воїна усім необхідним. У основу покладені найкращі зразки подібних документів з інших країн. Спільною роботою ми маємо створити документ, який буде основою нового етапу посилення нашої армії, посилення усіх гарантій, системи оплати та навчання для кожного воїна», – сказала вона.

«Не можна втрачати жодного дня і жодної можливості для встановлення миру, повернення Донбасу та Криму»,— підсумувала Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» подякувала присутнім  і всім тим, хто відгукнувся у 2014 році на заклик створити добровольчі батальйони та «Рух опору», і зараз в складних умовах «роблять все можливе, щоб частина країни жила мирно, щоб на фронтах не було втрачено жодної позиції, щоб були  можливості для звільнення української землі від російських окупантів».

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